Москва, 13 февраля, 2019, 12:46 — ИА Регнум. Рубль все реже реагирует на санкционную риторику со стороны США, полностью подчиняясь общим глобальным настроениям на мировых финансовых рынках. До вчерашнего дня (12 февраля) наблюдалось ралли американского доллара, сопровождавшееся ростом спроса на рисковые активы. Сейчас данная тенденция близка к своему завершению и, вероятнее всего, скупка рисковых активов прекратится, а внимание инвесторов будет больше направлено на защиту, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик компании «ФинИст» Альберт Кятов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

«С одной стороны, это негативный фактор для рубля, поскольку падение спроса на риск давит на все валюты группы EM, однако сейчас ситуация такова, что при падении аппетита к риску снижается еще и курс американского доллара на валютном рынке», — отметил эксперт.

Именно поэтому, даже при падении индекса гособлигаций RGBI из-за снижения склонности к риску, реакция рубля будет незначительной, а то и вовсе может отсутствовать.

«Техническая картина на графике пары USD/RUB также подтверждает неопределенность, поэтому, так как рубль находится сразу под двусторонним давлением, узкий локальный диапазон 65−66 будет сохранять актуальность до закрытия торгов 13 февраля», — полагает Кятов.

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