Якутск, 13 февраля, 2019, 13:00 — ИА Регнум. Заявление главы Якутии Айсена Николаева о планах создать новый не вахтовый посёлок на Эльгинском месторождении угля в республике оценили неоднозначно. Эксперты опасаются, что его может быть некем заселять, и не считают, что нужно вкладывать в этот проект республиканские деньги, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ms.dariaa Нерюнгри

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О планах открыть новый посёлок на Эльгинском угольном разрезе Айсен Николаев заявил на встрече с руководством компании «Мечел». Предполагается, что в населённом пункте будут постоянно проживать около 3 тыс. жителей.

«Вопрос, кого будут заселять в этот посёлок, — отметил политолог Андрей Данилов. — Если вахтовиков, то, как только работы не будет, они уедут к себе на родину, как это было, когда все рабочие посёлки начали закрываться при распаде Советского Союза. И ещё неизвестно, какая в новом посёлке будет инфраструктура. Важно и то, в скольких километрах посёлок будет располагаться от разрезов: делать населённый пункт рядом с производством вредно, в том числе из-за угольной пыли».

Эксперт не уверен, что планы создания нового посёлка реализуются в полной мере и должным образом. Он предлагает не верить обещаниям главы региона Айсена Николаева, так как часто они не сбываются.

«Айсен Сергеевич нам много чего уже обещал. В 2012 году он обещал хорошие дороги в Якутске, но дороги не поменялись, разве что федеральные, которые связаны в большей степени с федеральным бюджетом. Ещё он обещал нам 17-й квартал наподобие китайского, но он не построен. Посмотрим, что он сделает с будущим посёлком. У нас в Якутии вообще-то было много рабочих посёлков, в советское время их создавали много, но некоторые из них находятся в плачевном состоянии», — отметил Андрей Данилов. В пример он привёл посёлок Солнечный в Усть-Майском районе республики.

Депутат Госсобрания Якутии Гаврил Парахин отмечает, что открывать посёлок в Нерюнгринском районе республики несколько странно на фоне того, что оттуда сейчас уезжают люди, а недвижимость в Нерюнгри по этой причине дешевеет. При этом народный избранник считает, что запасы эльгинского месторождения угля — это золотое дно и для компании «Мечел», и для России.

«Оттуда можно будет в очередной раз качать деньги на развитие страны, но не на развитие именно Якутии. Нас постоянно стороной обходят. Не обязательно вкладывать в создание этого посёлка деньги из бюджета Якутии, потому что Эльгинское месторождение и на 90% построенная дорога к нему — это и так лакомый кусочек. Да, для создания посёлка компания «Мечел» ждёт поддержку от республики с точки зрения оформления документов для создания этого населённого пункта. Мы должны поддержать, но, я думаю, огромных средств выделять туда не стоит», — отметил Гаврил Парахин.

Он также опасается, что привлечь в новый населённый пункт жителей будет трудно в том числе потому, что необходимых для работы на этом месторождении специалистов в республике практически нет.

«Как бы там в республике не говорили, что идёт подготовка кадров в этой области, кадров не хватает, — считает депутат. — Пойдут туда, возможно, те, кто не имеет собственного жилья, или жители брошенных посёлков вроде Джебарики-Хая. Такие мотивы могут заставить туда перебраться, но если это будет молодёжь, то она должна иметь образование и опыт. Присутствие руководства Якутии должно быть в быстром оформлении всех необходимых документов для формирования этого посёлка и в том, чтобы не препятствовать. Туда также необходимо будет подготовить кадры именно для Эльги и для нового современного умного города. Вот это было бы на самом деле интересно. В любом случае, если посёлок будет новым, из современных материалов, с дорогой, и смогут это воплотить в жизнь, если все получится, то это будет здорово, и хуже от этого, я думаю, республике точно не будет».

Как сообщало ИА REGNUM, пока для проживания 1650 человек, работающих на Эльгинском месторождении, построен вахтовый поселок. Уже функционирует общежитие для инженерно-технических работников на 40 мест, еще два готовятся к вводу в эксплуатацию, к концу 2018 года планируется открытие банно-прачечного комплекса.

За 1-е полугодие 2018 года на Эльгинском угольном комплексе было добыто более 2,5 млн тонн угля, что выше итогов 1-го полугодия 2017 года на 31%. В 2018 году планируется добыть 5,3 млн тонн угля, что на 26,2% больше по сравнению с 2017 годом.

Напомним, Эльга — крупнейшее в мире месторождение высококачественного коксующегося угля, запасы которого составляют около 2,2 млрд тонн по стандарту JORC.