Ереван, 13 февраля, 2019, 12:41 — ИА Регнум. Команда премьер-министра Никола Пашиняна своими публичными заявлениями периодически преподносит ему неприятные сюрпризы, ставящими его в неловкое положение. Создается впечатление, что премьер-министр не знает, что делать с некоторыми членами своей командой.

Србуи Казарян (слева) и Софья Овсепян

Как пишет газета «Жоговурд», за последние несколько дней предметом обсуждений стали записи депутата парламента от фракции «Мой шаг» Софьи Овсепян, а точнее оскорбительные выражения в адрес представителей партии Армянский национальный конгресс (АНК). Вчера к ней присоединился советник премьер-министра Србуи Казарян, назвав членов комитета «Карабах», а точнее первого президента Армении Левона Тер-Петросяна, агентами КГБ.

Конечно, реакция Николая Пашиняна не заставила себя ждать, и была довольно жесткой. В связи с этим премьер-министр потребовал объяснений от советника.

«Позиция премьер-министра заключается в том, что все должностные лица правительства в своих публичных выступлениях должны следовать позиции правительства и оставаться в рамках своих обязанностей. К нарушителям этих правил будут применены строгие дисциплинарные меры», — сообщил пресс-секретарь премьер-министра Армении Владимир Карапетян.

Вчера, ранее, представляя правительственную программу, Пашинян заявил с трибуны парламента, что, те, кто из активистов оппозиции стали должностными лицами, должны осознавать, что не могут в новом статусе выражаться так, как раньше.

«Отметим, что это не первый подобный случай. После «бархатной революции» некоторые из правительственных чиновников в своих публичных выступлениях вышли за рамки дозволенного и были вынуждены подать заявление об отставке. Однако это не стало уроком для других членов команды: они забыли об этом, в то время как им следовало бы помнить ту часть выступление Пашиняна на митинге, приуроченном к 100 дням деятельности новых властей страны, в которой он призывал думать, прежде чем говорить. Теперь именно его сторонникам нужно прислушаться к этому совету», — отмечает издание.