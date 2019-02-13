Москва, 13 февраля, 2019, 12:37 — ИА Регнум. За первый месяц 2019 года годовая инфляция в России выросла до 5%. Об этом говорится на сайте Центробанка. При этом отмечается, что такое увеличение было ожидаемым и «соответствует нижней границе прогноза Банка России».

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

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ЦБ не исключил роста инфляции до 5,5% в начале 2019 года

В качестве причин рост инфляции в январе называются завершение подстройки цен к ослаблению национальной валюты, которое произошло во втором полугодии 2018 года, а также эффект базы. Также своё влияние оказало и увеличение ставки налога на добавленную стоимость.

«Вклад повышения ставки НДС, по оценке, был ниже ожидаемого. В полной мере влияние этого фактора на инфляцию можно будет оценить не ранее апреля», — пояснили в ЦБ.

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Рост инфляции в 2019 году не ограничится 5%

По прогнозу Банка России, годовая инфляция вернется к 4% в первой половине 2020 года, когда эффекты произошедшего ослабления рубля и повышения НДС будут исчерпаны.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года инфляционные ожидания населения на 2019 год увеличились на 0,4 процентных пункта — до 10,2%. Повлияло на это в том числе и повышение НДС с 18% до 20%. Как заявили в ЦБ РФ, жители России в целом оправданно ожидают роста инфляции. В начале 2019 года она может составить 5,5%. Регулятор прогнозирует замедление темпов инфляции во второй половине 2019 года.