Москва, 13 февраля, 2019, 12:35 — ИА Регнум. Начиная с середины января нефтяной рынок не радует той бешеной волатильностью, которая была весь последний квартал 2018 года и торгуется в диапазоне $60−63 за баррель нефти марки Brent и $52−55 за один баррель нефти марки WTI, заявила корреспонденту ИА REGNUM трейдер-аналитик компании «ФинИст» Ирина Ланис.

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«Однако стоит вспомнить пословицу «долго запрягает, да быстро едет». Вероятно, и нефтяной рынок готовится к очередному масштабному забегу. Однако пока остаётся довольствоваться малым и работать с той волатильностью, что даёт текущий день», — пояснила эксперт.

После отчета ОПЕК 12 февраля, который вызвал небольшой рост стоимости нефти, на сегодняшний день можно ожидать небольшого отката в диапазон $62.20−62.40 по Brent и до $53 для марки WTI.

«Однако на ожиданиях предстоящего обсуждения хартии нового нефтяного альянса в середине апреля в Вене, для нефтяного рынка не представит сложности в перспективе преодолеть котировки в $67 за баррель нефти марки Brent и $60 за нефть WTI», — полагает Ланис.

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