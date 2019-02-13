Хельсинки, 13 февраля, 2019, 12:41 — ИА Регнум. Российский бизнес финской Atria, выпускающей колбасные изделия, может быть продан. Об этом говорится в годовом финансовом отчёте компании, опубликованном 13 февраля.

Kotivalo Atria

Продукция «Атриа Россия» производится под брендами «Пит-Продукт», «КампоМос», Atria и Casademont. Возможности продажи компания изучает в рамках стратегического проекта. Также оцениваются возможности реорганизации сети быстрого питания Sibylla.

Отказ от российского производства — один из вариантов стратегии. Компания ищет пути для увеличения продаж и рентабельности.

По словам гендиректора Atria Юхи Грёна, бизнес развивается не столь хорошо, как бы хотелось. На компании отразились санкции и ослабление рубля. Выручка российского филиала в последнем квартале 2018 года сократилась до 19,9 млн евро (— 1,8 млн евро к 2017 году), а операционная прибыль — с 0,8 до — 2,8 млн евро.

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