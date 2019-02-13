Москва, 13 февраля, 2019, 12:08 — ИА Регнум. Законопроект о возможности использования переводных аккредитивов во внешней торговле правительство внесло в Госдуму, передаёт корреспондент ИА Regnum 13 февраля.

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Речь идёт о внешней торговле валютных резидентов РФ с нерезидентами и об операциях в валюте, которые её сопровождают. Так, правительство предлагает разрешить при таких операциях использовать новую форму расчёта — переводные аккредитивы которые также называются трансферабельными.

Сегодня внешнеторговые операции с иностранными покупателями проводятся через посредников, которые подписываютвнешнеторговый договор вместо поставщика из РФ. Таким образом, посредник гарантирует оплату товара до его отгрузки в адрес иностранного покупателя. Как отмечают в правительстве, это более оптимальная форма расчётов, которая защитит обе стороны сделки.

Так, переводные аккредитивы позволят защитить интересы российских производителей экспортных товаров, так как подобные расчёты гарантируют поступление в пользу экспортёров экспортной валютной выручки. Таким образом практика и условия ведения бизнеса в РФ будут приближены к международным, считают в правительстве.