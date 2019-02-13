Тутаев, Ярославская область, 13 февраля, 2019, 11:57 — ИА Регнум. Жители города Тутаева Ярославской области объединились в инициативную группу в попытке отстоять свои огороды. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила член инициативной группы Светлана Науменко.

Теплица

Администрация Тутаевского района начала рассылать жителям города уведомления о расторжении договоров аренды земельных участков под огороды в одностороннем порядке. По данным инициативной группы, всего таких участков около 400. Некоторые взяли их в аренду недавно, некоторые пользуются ими много лет.

«Я арендую три сотки, которые примыкают к участку, на котором стоит мой дом. Это была помойка. Мы расчистили участок, завезли грунт, удобрения, начали сажать овощи. А теперь нам говорят — отдайте. Есть дедушка 70 лет. Такая же ситуация. У него огород в Малявино — элитное место на берегу Волги. Мы думаем, что эта земля просто понадобилась для продажи. Вместо огородов можно построить элитные коттеджи, поставить ларек», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM Светлана Науменко.

Как говорят в инициативной группе, администрация разослала уведомления 60 жителям города. В них не говорится о причинах решения.

Фрагмент уведомления о расторжении договора

Однако в администрации людям пояснили: в прошлом году администрация внесла изменения в правила землепользования и застройки. Из зоны застройки малоэтажными домами — Ж 3 — исключили основной вид пользования «огородничество». В администрации провели публичные слушания, на которых присутствовали 11 человек.

«Никто не знал об этих слушаниях. Нам говорят, что было объявление на сайте, в газете «Берега». Но никто не знал об этом, не знал о последствиях. У нас город маленький, исторически существует большой частный сектор, где люди разводят огороды, держат скотину. Лишать людей огородов неправильно. Купить землю под огород в городе люди не могут себе позволить», — говорит Светлана Науменко.

Сама Светлана арендует свои три сотки за 600 рублей в год. Коммерческая стоимость такого участка, по ее словам, составляет около 100 тысяч. Покупать землю за такие деньги для выращивания картошки невыгодно — она никогда не окупит себя. В такой же ситуации оказались и многие другие жители города. Огороды отнимают у людей как имеющих срочные, так и бессрочные договоры аренды.

Инициативная группа уже обратилась в прокуратуру с просьбой проверить законность действий администрации. Следующим шагом станет обращение к региональному уполномоченному по правам человека.