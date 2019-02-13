Коновалов рассказал о «риске увода капитала» в реформе наследственных прав
Москва, 13 февраля, 2019, 11:46 — ИА Регнум. Расширение инструментов наследственного права за счёт личного фонда столкнулось с рядом правовых трудностей. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 13 февраля заявил министр юстиции России Александр Коновалов на заседании Совета Федерации.
«Есть вопрос, который сейчас возникает на повестке дня о расширении инструментов наследственного права за счёт так называемого личного фонда. Здесь есть ряд вопросов, которые возникают по поводу соответствия организационно-правовой формы традициям российского законодательства и даже действующему законодательству, в том числе о некоммерческих организациях», — заявил Коновалов.
В рамках совершенствования механизмов наследования имущества в последнее время был учреждён институт наследственных фондов, указал министр, а с 1 июня 2019 года вступит в силу федеральный закон, который предусматривает институты совместного завещания и наследственного договора.
«Мы в целом поддерживаем концепцию этих возможностей, обеспечение наследства, правопреемства, но при этом исходим из того, что не должно создаваться рисков для всей правовой системы в целом, гражданско-правовому регулированию. Например, не должен ни в коем случае возникать риск увода капиталов посредством этого личного фонда от взысканий кредиторов и других обоснованных возможных требований», — указал он.