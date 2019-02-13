Москва, 13 февраля, 2019, 11:46 — ИА Регнум. Расширение инструментов наследственного права за счёт личного фонда столкнулось с рядом правовых трудностей. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 13 февраля заявил министр юстиции России Александр Коновалов на заседании Совета Федерации.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Закон

«Есть вопрос, который сейчас возникает на повестке дня о расширении инструментов наследственного права за счёт так называемого личного фонда. Здесь есть ряд вопросов, которые возникают по поводу соответствия организационно-правовой формы традициям российского законодательства и даже действующему законодательству, в том числе о некоммерческих организациях», — заявил Коновалов.

В рамках совершенствования механизмов наследования имущества в последнее время был учреждён институт наследственных фондов, указал министр, а с 1 июня 2019 года вступит в силу федеральный закон, который предусматривает институты совместного завещания и наследственного договора.

«Мы в целом поддерживаем концепцию этих возможностей, обеспечение наследства, правопреемства, но при этом исходим из того, что не должно создаваться рисков для всей правовой системы в целом, гражданско-правовому регулированию. Например, не должен ни в коем случае возникать риск увода капиталов посредством этого личного фонда от взысканий кредиторов и других обоснованных возможных требований», — указал он.