Санкт-Петербург, 13 февраля, 2019, 11:46 — ИА Регнум. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что пенальти в матче с «Фенербахче» должен был бить нападающий Артём Дзюба. Об этом сообщается на сайте клуба.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

«Обидно за нереализованный пенальти. До матча мы решили, что пенальти будет бить Дзюба, но Мак взял на себя ответственность и не смог забить», — сказал Семак.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Зенит» проиграл «Фенербахче» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы со счётом 0:1. На 44-й минуте матча полузащитник «Зенита» Роберт Мак не реализовал пенальти.

Ответный матч состоится 21 февраля в Санкт-Петербурге.