Киев, 13 февраля, 2019, 11:40 — ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM Коррупция

Украинские эксперты отмечают важность борьбы с коррупцией в министерстве обороны Украины для дальнейшей интеграции и сотрудничества с НАТО.

В частности, военный эксперт, генерал-лейтенант запасаИгорь Романенко считает, что для Украины борьба с коррупцией — «домашнее задание от НАТО».

«НАТО выдвигает требования. Для нас это очень существенно и трудно, поскольку состояние борьбы с коррупцией непростое. Это общегосударственный вопрос. Он частично имеет место в министерстве обороны и вооруженных силах. Но составлены программы, пытаются бороться с этой бедой. НАТО может показать стандарты, может контролировать процесс, но в большей мере это наше домашнее задание», — сказал Романенко 12 февраля в эфире одного из украинских телеканалов.

При этом экс-первый заместитель секретаря совета национальной безопасности и обороныСтепан Гавриш считает, что США урезали финансирование украинской армии из-за коррупции в минобороны.

«На этот год Конгресс США выделил для Украины 250 млн. долл. военной помощи. Это на 100 млн. долл. меньше чем в прошлом году. Но половину этой помощи нам могут дать только тогда, когда мы преодолеем систему коррупции в системе вооружений и обеспечим прозрачность в системе закупки вооружений. Это относится не только к внешним закупкам вооружений, но и к внутренним, со стороны «Укроборонпрома». Речь идет о разветвленной системе коррупции… Именно коррупция является колючей проволокой и минным полем, которые мы не можем перейти на пути в НАТО», — сказал Гавриш 12 февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 февраля генеральный секретарь организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг заявил, что альянс помогает Украине с модернизацией ВСУ и в борьбе с коррупцией для того, чтобы Украина могла стать полноправнымчленом НАТО.

«Украина — важный партнер, мы помогаем Украине многими способами. Мы помогаем им модернизировать оборонительные структуры… Мы делаем это, чтобы помочь Украине двигаться в направлении евроатлантической интеграции, модернизировать ее вооруженные силы, и проводить реформы, в том числе бороться с коррупцией», — сказал Столтенберг.

Напомним, в сентябре 2018 года президент США Дональд Трамп подписал принятый Конгрессом «Закон об ассигнованиях на нужды министерства обороны на 2019 год», которым предусматривается 250 млн. долл. на военную помощь Украине.