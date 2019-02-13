Новосибирск, 13 февраля, 2019, 11:40 — ИА Регнум. Экосистеме Байкала угрожает не только хищническое промышленное освоение, но и природные процессы. По словам ведущего научного сотрудника ИНГГ СО РАН, доктора геолого-минералогических наук Валерия Москвина, которые цитирует «Наука в Сибири», сейчас на дне уникального озера находится порядка 250—300 миллионов тонн нефти. И случись сильное землетрясение, разовый выброс всего лишь 1,2 тысячи тонн вызовут экологическую и экономическую катастрофы.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Байкальский берег

Новосибирский учёный также полагает, что стоимость чистейшей воды всего байкальского водоема составляет 93 000 нынешних бюджетов России. Вместе с тем, по его словам, и без активизации сейсмических процессов байкальская нефть представляет как определённый интерес для изучения, так и опасность для озёрных экосистем.

«Благодаря экспедициям на научно-исследовательском судне «Г. Ю. Верещагин» и погружениям на подводных глубоководных аппаратах «Мир», в 2004—2008 годах в восточной части Байкала, в районе мысов Горевой Утес и Толстый, на глубине 200—900 метров удалось найти донные битумные постройки. Оттуда нефть периодически поднимается в виде шариков диаметром около одного сантиметра. Из подобных объектов в воды озера ежегодно выбрасывается от трех до пяти тонн», — отметил учёный.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Байкал

Из его слов следует, что чистой воде Байкала помогают оставаться микроорганизмы, которые эту нефть поедают.

«Это — углеводородокисляющие бактерии из рода Rhodococcus. Они используют углеводороды в своем жизненном цикле и практически полностью утилизируют наиболее «вкусные» из них (то есть парафиновые). Rhodococcus обитают в нефтяных битумах и сдерживают распространение нефти по обширной акватории водоема. Заодно они играют роль индикаторов этого ценного и опасного ископаемого», — отмечает доктор геолого-минералогических наук Валерий Москвин.

По его словам, эти же микроорганизмы помогли учёным доказать заведомо биогенное происхождение нефти Байкала и уточнить уточнить возраст её происхождения — моложе 65 млн лет.

«Это одна из самых молодых, возникающих сегодня, нефтей на планете. Сам по себе анализ появления и созревания нефти в относительно молодом нефтегазоносном объекте чрезвычайно важен для науки. Он позволяет наблюдать феномен рождения нефти в условиях напряженного геотермического режима на наших глазах», — подтвердил академик, известный специалист в области геологии и геохимии нефти и газа Алексей Конторович.

Вместе с тем он полагает, что ни о какой промышленной добычи нефти на Байкале не может быть и речи.

«Это как в медицине: есть запрещенные сферы исследования, которые могут изуродовать генотип человека, так и здесь, в таких местах, как Байкал, искать нефть с промышленной целью — запрещенная тема, даже думать об этом не стоит», — подчеркнул учёный.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Байкал — уникальное озеро в южной части Восточной Сибири. Является самым глубоким озером на Земле, крупнейшим природным резервуаром пресной воды. В Байкал впадают около 350 рек, постоянно несущих свои воды в озеро. Длина озера — 636 км, наибольшая ширина — 79,5 км, наименьшая — 25 км.

Вследствие негативных процессов, связанных со сбросом в байкальские воды загрязняющих веществ, выявлено значительное превышение концентрации металлов (меди, цинка и свинца). Из-за отсутствия очистных сооружений и сотен незаконно возводимых туристических объектов колиформные бактерии обнаружились во всех исследованных заливах Малого Моря, но самые высокие их значения зарегистрированы в заливах Мухор, Хужир-Нугайский и Иркутская Губа.

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О ситуации, складывающейся в настоящее время вокруг уникального озера, читайте в проекте ИА REGNUM «Байкал — великий и уязвимый».