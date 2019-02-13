Чебоксары, 13 февраля, 2019, 11:24 — ИА Регнум. В Чувашии на заседании регионального правительства, которое прошло 13 февраля, одобрены поправки, вносимые в законы о выборах и отзыве главы республики, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Законопроект разработан в соответствии «с федеральным законодательством».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

В региональном минюсте пояснили, что предусматривается возможность обеспечения избирательного права гражданами, которые в день голосования будут находиться вне места своего жительства.

«Избирателю предоставляется возможность включения его в список избирателей на конкретном избирательном участке по месту нахождения. При этом из законов Чувашской Республики исключаются положения о досрочном голосовании», — отмечают в министерстве.

Также изменения касаются граждан, которые находятся под домашним арестом. Согласно законопроекту, избирательная комиссия должна обеспечить возможность участия в голосовании таких арестантов, включенных в список избирателей. Отметим, что в настоящее время на избирательные комиссии возлагается обязанность обеспечить участие в голосовании только подозреваемых и обвиняемых, находящихся под стражей.

Также уточняется порядок передачи для опубликования решений избирательных комиссий. В частности, предлагается решения, о связанные с подготовкой и проведением выборов, передавать в СМИ в полном объеме в течение пяти дней со дня их принятия (в настоящее время — в течение пяти дней после принятия).