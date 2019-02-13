Тюмень, 13 февраля, 2019, 11:19 — ИА Регнум. Психологи Тюменского госуниверситета провели исследование, которое показало, что только 15% мужчин согласны дарить женщинам цветы раз в месяц. Остальные готовы совершать романтический поступок по праздникам или с большей периодичностью, сообщает 13 февраля пресс-служба вуза.

Пьер-Огюст Ренуар. Bouquet in Louge. 1878

Исследование проводилось методом опроса горожан в возрасте от 23 до 55 лет. Оно, в частности, подтвердило распространенную точку зрения о том, что женщины и после окончания стадии «влюбленности» ждут от мужчин такого же поведения, как и на стадии ухаживания.

Так, отвечая на вопрос о желаемой периодичности получения цветов, 37% женщин сказали, что хотели бы их получать «один/несколько раз в месяц». В качестве причины, по которым мужчины не совершают романтические поступки чаще, они указали на отсутствие идей, времени или финансовой возможности.

Ранее психологи выяснили, что женатые или живущие в парах испытывают большее удовлетворение от жизни, чем одинокие люди.

Читайте также: Ученые: Женатые чувствуют себя счастливее одиноких