Вашингтон, 13 февраля, 2019, 11:20 — ИА Регнум. Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предупреждают об угрозе потери слуха порядка 1 млрд молодых людей, сообщает 13 февраля Geo TV.

StockSnap Наушники

Молодежь в возрасте от 12 до 35 лет рискует потерять слух по причине регулярного прослушивания громкой музыки, чаще всего осуществляемого посредством всевозможных смартфонов.

«Свыше миллиарда молодых людей рискуют потерять слух просто потому, что они делают то, что им нравится: регулярно слушая музыку через наушники», — говорится в заявлении ВОЗ.

По данным медицинской организации, на сегодняшний день мировая экономика теряет порядка $750 млн из-за проблем со слухом у значительной части населения. ВОЗ приводит следующую статистику: 432 млн взрослых и 34 млн детей страдают от потери слуха, что значительно ухудшает качество их жизни.