Москва, 13 февраля, 2019, 11:13 — ИА Регнум. В Москве на 10% увеличился пассажиропоток в общественном транспорте, сообщает 13 февраля страница в Twitter Транспортного комплекса столицы.

Строев Владимир Фролович. Автобус

Читайте также: Москва возглавила мировой рейтинг городов с загруженными дорогами

В сообщении поблагодарили москвичей, которые услышали предупреждение о погоде и пересели с личного транспорта на городской.

«С 6:30 утра по 10:00 мы видим рост пассажиропотока в московском метро и наземном транспорте почти на 10%», — написали в микроблоге.

Как сообщало ИА REGNUM, московских водителей предупредили о некомфортных условиях для вождения из-за погоды.