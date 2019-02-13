Москва, 13 февраля, 2019, 11:07 — ИА Регнум. В Москве запустили более 400 единиц резервного общественного транспорта из-за сильного снегопада, сообщает 13 февраля информационный центр столичного транспортного комплекса на своей странице в Twitter.

Адливанкин Самуил Яковлевич. Русаковский трампарк. 1928

Отмечается, что весь городской наземный транспорт в столице будет дополнительно проверяться в течение дня.

«Уже используется часть резервных автобусов, электробусов и трамваев в количестве около 430 единиц», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 13 февраля, в Москве ожидается мокрый снег, гололед и порывистый ветер до 15 м/с. Из-за мокрого снега возможны порывы проводов, есть опасность падения деревьев. За сутки 13 февраля в Москве может выпасть треть месячной нормы осадков.

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