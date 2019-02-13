Донецк, 13 февраля, 2019, 11:07 — ИА Регнум. Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по населённым пунктам Донбасса, используют для создания «ордена Иуды», заявил руководитель центрального исполнительного комитета общественного движения «Донецкая Республика» Алексей Муратов, сообщило 12 февраля «Донецкое агентство новостей».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

По его словам, авторами данного начинания выступили жители прифронтовых посёлков, которые регулярно подвергаются обстрелам со стороны украинских силовиков.

«В процессе общения жители вышли с такой инициативой — отлить из тех снарядов, которые прилетают со стороны Украины, орден для Петра Порошенко и вручить ему», — рассказал Муратов.

Он отметил, что сбор осколков и изготовление «ордена» пройдёт во время избирательной кампании на Украине, а «награждение» будет приурочено ко дню президентских выборов.

«Порошенко идет на второй срок, нам бы хотелось «поддержать» его именно этой акцией, дабы он «гордился» и понимал, что жители Донбасса помнят и на себе ежедневно испытывают ту боль и страдания, которые он приносит простому народу», — подчеркнул Муратов.

Напомним, «орден Иуды» был изготовлен в 1709 году по приказу императора Петра I в единственном экземпляре. Он предназначался гетману Мазепе, который предал русского государя, и незадолго до Полтавской битвы переметнулся к шведскому королю Карлу XII. Артефакт, к сожалению, не сохранился, однако согласно описаниям, он представлял собой серебряный диск, на котором был изображён Иуда Искариот, 30 серебреников, ради которых тот предал Христа, и надпись: «Треклят сын погибельный Иуда еже ли за сребролюбие давится».