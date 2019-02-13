Дакка, 13 февраля, 2019, 11:51 — ИА Регнум. Каждый год в Бангладеш ощущается всё больший недостаток рабочих мест. По информации бангладешского новостного издания «Дойник иттефак» со ссылкой на результаты исследования аналитической организации «Центр политического диалога» (ЦПД), ежегодно около 800 тысяч человек становятся безработными в результате несоответствия спроса труда и предложения.

Эверетт Шинн. Безработные. 1908

Как считают эксперты ЦПД, Бангладеш хоть и достигла высокого уровня развития, всё же «насущные потребности общества остаются неудовлетворенными», потому как «богатые всё богатеют, а бедные — беднеют». Исполнительный директор ЦПД доктор Фахмида Кхатун в интервью с журналистами «Дойник иттефак» утверждает, что общественные блага «не распределяются должным образом». «По данным статистики, доходы всего лишь 5% богатейших бангладешцев увеличились на 19%, в то время как доходы 5% беднейшего населения уменьшились на 1%», заявил эксперт.