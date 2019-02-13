Санкт-Петербург, 13 февраля, 2019, 11:01 — ИА Регнум. Региональный законопроект о поддержке трудоустройства молодежи и людей предпенсионного возраста поддержали в первом чтении 13 февраля депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга

Авторами документа стали депутаты-единороссы Денис Четырбок и Елена Киселева, законопроект также поддержал временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Как предполагает документ, петербургские компании, в которых трудоустроено более ста сотрудников, должны будут выделять не менее двух рабочих мест для несовершеннолетних молодых людей, одиноких и многодетных родителей, воспитывающих детей-инвалидов, а также граждан предпенсионного возраста.

Подтверждением выполнения квоты будут считаться заключенные трудовые договоры с лицами указанных категорий или обращение работодателя в службы занятости с просьбой оказать содействие в подборе таких сотрудников.

Резервирование рабочих мест будет осуществляться на предприятиях всех форм собственности, в том числе и частной, отмечают разработчики.

Напомним, в рамках пенсионной реформы на федеральном уровне принят закон о введении уголовной ответственности за необоснованный отказ в приеме на работу или увольнении людей предпенсионного возраста. Для нарушителей предусмотрен штраф до 200 тыс. рублей или до 360 часов общественных работ.