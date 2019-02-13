В Ингушетии завершат ликвидацию ветхого жилья уже в 2019 году
Магас, 13 февраля, 2019, 10:52 — ИА Регнум. Власти Ингушетии планируют завершить выполнение программы по переселению граждан из аварийного жилья уже
По его словам, в новые дома переедут 422 человека. Расселению подлежат 13 аварийных многоквартирных домов. Всего с начала реализации программы ликвидации ветхого жилья в Ингушетии улучшили жилищные условия почти пять тысяч человек (1072 семей). Было расселено 68 аварийных многоквартирных домов.
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Как сообщало ИА REGNUM, Ингушетия оказалась в числе трех субъектов Северо-Кавказского федерального округа, в которых к концу 2017 года полностью выполнена программа расселения аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2012 года. За это регион получил бонус от Фонда содействия реформированию ЖКХ.