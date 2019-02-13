Магас, 13 февраля, 2019, 10:52 — ИА Регнум. Власти Ингушетии планируют завершить выполнение программы по переселению граждан из аварийного жилья уже во II—III квартале 2019 года. Будут переселены в новые дома жильцы домов, признанных аварийными уже после 1 января 2012 года. Об этом в своем докладе на расширенном заседании президиума Госсовета 12 февраля сообщил глава Ингушетии Юнус-бек Евкуров.

Иван Шилов ИА REGNUM Проблемы ветхого жилья

По его словам, в новые дома переедут 422 человека. Расселению подлежат 13 аварийных многоквартирных домов. Всего с начала реализации программы ликвидации ветхого жилья в Ингушетии улучшили жилищные условия почти пять тысяч человек (1072 семей). Было расселено 68 аварийных многоквартирных домов.

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Как сообщало ИА REGNUM, Ингушетия оказалась в числе трех субъектов Северо-Кавказского федерального округа, в которых к концу 2017 года полностью выполнена программа расселения аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2012 года. За это регион получил бонус от Фонда содействия реформированию ЖКХ.