Багдад, 13 февраля, 2019, 10:48 — ИА Регнум. Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шэнахэн без предварительного уведомления утром прибыл в Багдад.

Defense.gov Патрик Шэнахэн

По данным Reuters, ссылающегося на сообщение госдепартамента, чиновник намерен обсудить будущее американских войск в стране и вывод войск США из Сирии. Ранее в этом месяце президент США Дональд Трамп заявил, что войска его страны останутся в Ираке, чтобы «наблюдать за Ираном». Это заявление вызвало гнев многих иракских лидеров. Принимая Шэнахэна, премьер-министр Ирака Адиль Абдул-Махди выступил против присутствия каких-либо иностранных сил в стране, подчеркнув, что «Ирак независим и не подвержен никакому давлению или диктату». Но другое дело, если речь идет «об отношениях между Багдадом и Вашингтоном, войне против терроризма и военной подготовке иракских сил». То есть, оказывается, проблема в формулировке, объясняющей военной присутствие США в Ираке. Шэнахэн поддержал эту идею, заявляя, что «перед вооруженными силами США в основном стоит задача борьбы с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и подготовки иракских вооруженных сил, чтобы помочь им ликвидировать остатки джихадистов». Отметим, что такие заявления сделаны на фоне жарких дебатов среди проиранских шиитских группировок в Ираке, которые настаивают на изгнании американских войск из страны.

Ранее Шэнахэн с «неожиданным» визитом побывал в Кабуле, где подчеркивал важность участия афганского правительства в мирных переговорах между США и талибами (движение, запрещенное в России). В декабре 2018 года стало известно, что президент США Дональд Трамп намерен вывести из Афганистана около половины дислоцированных там войск. В настоящий момент в стране находятся примерно 14 тысяч американских военнослужащих.