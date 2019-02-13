Якутск, 13 февраля, 2019, 11:03 — ИА Регнум. В Якутии бурно обсуждают слова министра образования республики Владимира Егорова: «Если у тебя не хватает денег — иди и заработай». Жители республики возмущены такой позицией чиновника и активно делятся друг с другом мнениями в соцсетях, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Недовольство людей вызвала и ещё одна сказанная чиновников в этом же интервью фраза.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Чиновник

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«А вы уверены, что, получив эту компенсацию, родитель пошёл и потратил на ребёнка? — усомнился Владимир Егоров. — Деньги ведь получает не ребёнок, я понимаю, если бы эти средства пошли бы на то, чтобы детям было хорошо в детском саду. Но эти деньги пошли просто на счёт родителю. Вы говорите, что средства, высвобожденные от этой реформы, растворятся в бюджете. Так это так и происходит, только в другую сторону. Думаете, пришли деньги достаточно обеспеченному родителю и он пошёл и купил ребёнку игрушку? Я думаю, он пошёл покурить, например, и так далее».

«Ну вот и вся суть чиновничества: государство ничего никому не должно», «Ещё слуга народа, называется. Высокомерность зашкаливает. Мы для него таpaкaны», «Позор очередной. Власть имущие — бессовестные недограждане», «Жаль, что такие мелкие люди будут ещё руководить образованием», «Экономить надо начинать с себя, а потом только залезать в карман к простым людям», — пишут жители республики, комментируя столь активное отстаивание отмены компенсаций за детский сад семьям с доходами выше прожиточного минимума.

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Люди не оценили предложение пойти и заработать деньги, если их не хватает.

«Спасибо за заботу. То-то я смотрю, даже до нынешней пенсии мужики не доживают с такой заботой и после трёх работ», «Мы вообще-то работаем, но ни на что не хватает. Нету у нас министерской зарплаты. Например, в Москве многодетные вообще не платят ни за школу, ни за детсад. А что у нас? Богатая алмазная республика, называется», «Ну тогда освободите место, господин министр: мы тоже хотим заработать», «Иди и заработай — легко сказать. Проблема в том, что нет работы», «Снизить всем этим чиновникам зарплаты до прожиточного минимума, и пусть сидят, пожинают плоды своих мудрых законов! Не нравится — пусть идут и работают ещё на десяти работах с такой же минимальной з/п! Вот тогда я на них посмотрю!», «Зарплату ему в 25 тыс. рублей, пусть на это и живёт. Если не хватает — пусть идёт зарабатывает», — предлагают якутяне.

Жители республики также вспоминают в этом контексте известные фразы, сказанные чиновниками из других регионов России: «Если не хватает денег, то всегда есть макарошки», «Короче, идите в бизнес, государство не просило вас рожать!»

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«А правда говорят, что одна из дочек этого министра учится в Лондоне?» — пишут некоторые.

Многие высказывающиеся предлагают уволить такого министра и вернуть компенсации за детский сад всем жителям республики, а не только тем, у кого доходы ниже прожиточного минимума.

«Народ хочет заработать, сэкономив. Уволим треть чиновников! Ограничим зарплаты чиновникам, депутатам и прочим бюджетососам пределом в 100 тыс. рублей! Думаю, сэкономленных денег даже на мост через реку Лена хватит», «Кстати, так как теперь детские сады по ФЗ — это образовательные учреждения, а по Конституции РФ образование в РФ бесплатное, то и оплачивать родители должны только питание детей в саду. Так что лучше экономьте на недалёких членах правительства», — считают жители республики.

Как сообщало ИА REGNUM, доходы предложившего пойти и заработать тем, кому не хватает денег, якутского министра Владимира Егорова составляли порядка 250 тыс. рублей в месяц. В 2017 году он задекларировал почти 3,1 млн рублей, в 2016-м — 2,2 млн.

Напомним, слова Владимира Егорова «Если у тебя не хватает денег — иди и заработай» прозвучали в ответ на мнение журналиста о том, что чиновники, по словам министра, получающие низкую зарплату, всегда могут покинуть госслужбу. Темой для интервью, в котором министр сказал вызвавшую возмущение якутян фразу, стала отмена компенсаций за детский сад семьям, чей доход выше прожиточного минимума.