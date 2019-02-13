Калуга, 13 февраля, 2019, 10:47 — ИА Регнум. Проект «Школьники — Красной книге Калужской области», в котором принимают участие юные исследователи природы из Калуги и Сухиничского, Барятинского, Малоярославецкого районов, активно осуществляется в регионе. В ближайших планах — реконструкция биостанции в Ферзиковском районе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.

Admoblkaluga.ru На презентации.

По словам профильного министра Варвары Антохиной, в области начата системная работа по восстановлению традиции проведения полевых практик с учащимися. Калужский министр подчеркнула готовность к обсуждению любых предложений по развитию областного юннатского движения. Это заявление глава ведомства сделала 12 февраля на представлении общественности двух новых сборников о редких и находящихся под угрозой исчезновения животных на территории Калужского региона. Это материалы к областной Красной книге: данные о регистрации животных с картосхемами распространения содержат подробную информацию о местах обитания охраняемых объектах фауны. Интерес также представляет другой сборник, «Кадастровые и мониторинговые исследования биологического разнообразия в Калужской области», который открыл серию книг, призванных заложить научные основы системы государственного учета редких животных. Издание посвящено бабочкам государственного природного заповедника «Калужские засеки». Книга подготовлена биологами из регионов России и представит интерес для широкого круга читателей.

На презентации говорилось, что публикации стали возможными в том числе благодаря полевым исследованиям калужских школьников. Наиболее активно они велись под руководством педагога калужского эколого-биологического центра Сергея Алексеева. Министр природных ресурсов и экологии области Варвара Антохина считает, что ежегодное издание научных монографий, раскрывающих биоразнообразие Калужского края, станет доброй традицией.

«Это дополнительный инструмент формирования ответственного отношения к редким видам флоры и фауны, их изучения и сохранения, особенно для подрастающего поколения», — подчеркнула Варвара Антохина.