Ярославль, 13 февраля, 2019, 10:33 — ИА Регнум. Комитет по бюджету Ярославской областной думы поддержал поправки депутатов в рамках инициативного бюджетирования (губернаторский проект «Решаем вместе!») на 160 млн рублей. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Duma.yar.ru Александр Воробьев

Почти все поправки, за исключением одной, принадлежат депутатам «Единой России». Это вызвало недовольство лидера фракции КПРФ Александра Воробьева. Коммунисты попытались выполнить все условия программы: провести собрания с жителями, запротоколировать их, внести поправки.

«Я выступил с поправкой о выделении денег садику № 102 на строительство площадки и школе № 44 на замену окон по предписанию контрольных органов. Всего чуть более миллиона рублей. Но мне было отказано. Отказали и Елене Кузнецовой, которая также хотела помочь 71-й школе. Все 160 миллионов рублей ушли на поправки «Единой России» — 32 депутата по 5 млн рублей. Это дискриминация по политическому признаку. Те депутаты, которые все одобряют, — получают деньги для своих округов. Остальным — ноль», — сказал корреспонденту ИА REGNUM председатель фракции КПРФ в Ярославской областной думе Александр Воробьев.

Комитет по бюджету поддержал поправку только одного депутата-коммуниста — Эльхана Мардалиева. На 200 тысяч рублей. Ярославские коммунисты намерены вернуться к этому вопросу на заседании думы.

«Если есть государственная программа, условия участия должны быть равными для всех депутатов. Должны быть четкие критерии. Получается, что «Единая Россия» мстит избирателям тех округов, которые проголосовали за оппозицию, лишая их бюджетного финансирования», — сказал Александр Воробьев.

Отметим, что ранее региональные власти отменили практику «депутатского миллиона», когда каждый депутат мог потратить 1,5 млн на решение вопросов своего округа. После этого оппозиция осталась без каких-либо финансовых рычагов, а депутаты от «Единой России» теперь решают эти же вопросы за счет «инициативного бюджетирования».