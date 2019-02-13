Москва, 13 февраля, 2019, 10:29 — ИА Регнум. Международное рейтинговое агентство Moody's улучшило прогнозы по рейтингу города Москва. Теперь он повышен с уровня «Ba1» до «Baa3», следует из сообщения агентства.

Москва-Сити. Москва

Отмечается, что за последние два года доходы российской столицы, как и 11 регионов России, рейтинг которых Moody's подняло на один уровень, значительно выросли. Это произошло за счёт роста реального ВВП в 2017—2018 годах и благоприятных цен на сырьё.

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«Улучшения в управлении налогообложением также помогли увеличить доходы регионов», — приводит агентство экономической информации «Прайм» пояснения Moody's.

Также указывается, что более высокие доходы вместе с более жёстким контролем над расходами обеспечат российским регионам большую финансовую гибкость в 2019—2021 годах.

Добавим, что изменения в рейтингах регионов являются следствием изменения прогноза по национальному кредитному рейтингу России. 8 февраля Moody's повысило суверенный кредитный рейтинг России с «Ва1» до «Ваа3» со «стабильным» прогнозом. Таким образом, агентство вернуло России «инвестиционный рейтинг» впервые с 2014 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 февраля международное рейтинговое агентство Moody’s повысило рейтинги 12 российских компаний с уровня «Baa3» до «Baa2». В их числе Газпром, «Газпром нефть», «Лукойл», «Новатэк», «Норникель», «Транснефть», «Северсталь», «Алроса», РЖД, НЛМК, Магнитогорский металлургический комбинат и Федеральная пассажирская компания.