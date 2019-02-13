Вена, 13 февраля, 2019, 10:27 — ИА Регнум. Организацией стран — экспортеров нефти (ОПЕК) понизила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2019 году на 50 тыс. баррелей в сутки, до 1,24 млн баррелей, об этом говорится в февральском докладе организации.

Цистерны с нефтью

Кроме того, ОПЕК также понизила оценку по росту спроса в 2018 году на 30 тыс. баррелей, до 1,47 млн. Вместе с тем организация увеличила прогноз по росту предложения нефти от стран, не входящих в ОПЕК, на 110 тыс. баррелей в сутки, до 2,72 млн.

Отмечается, что понижение прогноза роста спроса на нефть связано с ожидаемым замедлением темпов экономического роста в странах американского континента, Европы и Ближнего Востока.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство энергетики Соединенных Штатов увеличило прогноз добычи нефти в стране на следующие два года. Так, прогноз добычи нефти в 2019 году был увеличен с 12,1 млн баррелей в сутки до 12,4 млн, в 2020 году — с 12,9 млн до 13,2 млн баррелей в сутки.

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