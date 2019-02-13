Улан-Удэ, 13 февраля, 2019, 10:20 — ИА Регнум. В Бурятии в 2019 году власти обещают открыть девять новых школ, а также провести капитальный ремонт и реконструкцию ещё десяти. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском правительстве. Ещё в трёх школах должна быть решена проблема с отоплением. Финансирование предусматривается из разных источников, в том числе в рамках ликвидации третьей смены в школах Бурятии по поручению председателя правительства РФ Дмитрия Медведева и плана социального развития республиканских центров экономического роста.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

Ранее глава республики Алексей Цыденов сообщил, что Бурятия вступает в период больших строек. В рамках ликвидации третьей смены планируется построить четыре объекта. В районах — школы на 450 мест в селе Поселье Иволгинского района и в селе Аршан Тункинского района. В Улан-Удэ — пристрой на 216 мест с тёплым переходом к гимназии №33 и корпус на 250 мест для школы №25. Строительство планируют закончить в декабре 2019 года.

Начнётся строительство трёх школ на 450 мест: №40 в Улан-Удэ, в селах Нижние Тальцы Заиграевского района и Хойто-Бэе Иволгинского района. Также будет возведён пристрой на 350 мест к улан-удэнской школе №49. Строительство этих четырёх объектов должно быть завершено в 2020 году.

Кроме того, в рамках мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях сельской местности и посёлков городского типа в 2019 году запланировано строительство школы на 100 мест в селе Клюевка Кабанского района.

Как надеются власти, эти мероприятия позволят уйти от обучения в три смены. Как уже сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в Бурятии в подобном режиме работают 13 школ. Проблему нехватки мест в детских садах и школах Цыденов назвал в числе наиболее острых при встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым 29 января.