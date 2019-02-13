Калуга, 13 февраля, 2019, 10:08 — ИА Регнум. Энергетики филиала «Калугаэнерго» переведены в режим повышенной готовности в связи с ухудшившимися погодными условиями на территории Калужской области, усилен контроль над функционированием оборудования и работоспособностью энергообъектов, сообщила 13 февраля корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель энергокомпании Наталья Копоня.

Фото пресс-службы филиала «Калугаэнерго» Энергетики готовы к круглосуточной работе в непогоду.

К оперативному реагированию готовы 155 бригад в количестве 776 человек и 212 единиц техники. Бригады энергетиков укомплектованы необходимым инструментом, приспособлениями, спецодеждой, подготовлены к круглосуточной работе в любых условиях. Также в распоряжении филиала «Калугаэнерго» находятся резервные источники электроснабжения, которые могут быть использованы для подачи электроэнергии.

При поступлении информации о технологических нарушениях на энергообъектах к местам повреждения незамедлительно направляются бригады энергетиков, оснащенные необходимым оборудованием и снаряжением и высокопроходимой спецтехникой.

«В связи с нестабильными погодными условиями энергетики осуществляют непрерывный мониторинг метеообстановки, под особым контролем находятся социально-значимые объекты и объекты инфраструктуры. Энергетики находятся на постоянной связи с администрациями районов и подразделениями МЧС», — сказала Наталья Копоня.

Напомним, в целях информирования населения по вопросам электроснабжения, в том числе при проведении плановых работ, а также в случае возникновения внештатных ситуаций, в ПАО «МРСК Центра и Приволжья» функционирует круглосуточный «Контакт-центр».