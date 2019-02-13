Москва, 13 февраля, 2019, 09:56 — ИА Регнум. В аэропортах «Шереметьево», «Внуково» и «Домодедово» в Москве из-за непогоды было задержано и отменено в общей сложности более 50 рейсов, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

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Так, в «Домодедово» отменено 17 рейсов, задержано — семь, в «Шереметьево» задержано 12 рейсов, во «Внуково» — 11.

Напомним, по данным синоптиков, сегодня, 13 февраля, в Москве ожидается мокрый снег, гололед и порывистый ветер до 15 м/с. Из-за мокрого снега возможен обрыв проводов, есть опасность падения деревьев. За сутки 13 февраля в столице может выпасть треть месячной нормы осадков.

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