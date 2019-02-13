Ярославль, 13 февраля, 2019, 09:41 — ИА Регнум. В Ярославскую область из Ирака вернулись трое детей Марины Коноваловой, которая в этой стране приговорена к пожизненному заключению. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин.

Pixabay.com Рука ребенка

Коновалову считают пособницей террористов. Всего в Россию из Ирака 10 февраля на самолете МЧС вернулись 27 детей. Их освобождением занималась уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, Министерство иностранных дел и глава Чечни Рамзан Кадыров. В Москве все дети прошли медицинское обследование. Серьезных заболеваний у них не выявлено. Дети отправляются в те регионы, из которых родом их родители.

Михаил Крупин привез детей Марины Коноваловой из Москвы. Вместе с ним забирать их ездила бабушка. Она и будет заниматься воспитанием внуков, которым 9, 7 и 5 лет.

«Дети здоровые, по ментальности они наши, говорят по-русски. До отъезда в Ирак они посещали образовательные учреждения. Старшие помнят бабушку, контактируют с ней. Конечно, требуется адаптация, все-таки они вернулись с войны. О тех событиях мы старались с ними не говорить, это может делать только профессиональный психолог. Бабушка просит оградить детей от излишнего внимания», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин.

МИД России занимается и вопросом возвращения матери детей, а также двоих детей Коноваловой, рожденных за пределами России. Приговор, вынесенный ей, не вступил в законную силу.

Михаил Крупин, как и другие региональные детские омбудсмены, будет курировать возвращенных детей, помогая им адаптироваться к новой для них ситуации.