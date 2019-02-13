Калуга, 13 февраля, 2019, 09:33 — ИА Регнум. Пошив специальной одежды для охотников и рыболовов, школьной формы, а также световозвращающих жилетов для участников дорожного движения наладили в 2018 году в женской исправительной колонии №7 в Калужской области, сообщила 13 февраля корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель регионального УФСИН России, майор внутренней службы Ирина Бегунова.

Фото пресс-службы УФСИН России по Калужской области На производстве в калужской женской колонии

По её словам, в 2018 году объем выпуска швейной продукции, изготовленной осужденными, составил 43 млн рублей и вырос более чем в 1,5 раза по сравнению с 2017 годом.

«В январе 2019 года в колонии было сшито более 10 единиц продукции на общую сумму 4 млн рублей. В основном, это зимние и летние костюмы, которые будут реализованы, в том числе на предприятия города Москвы и других регионов. Увеличение прибыли от производственной деятельности колонии обеспечило женщин-осужденных рабочими местами и способствовало погашению ими имеющихся исков в пользу потерпевших», — сказала Ирина Бегунова.

Между тем, в соседней исправительной колонии №5 в Сухиничском районе осуждёнными освоено новое производство — изготовление мусорных контейнеров объемом от 0,75 кубометра для твердых бытовых отходов. Так, в 2018 году исправительная колония обеспечила мусорными контейнерам «предприятие «Калугаоблводоканал», город Сухиничи», поселок Думиничи, а также администрации сельских поселений ряда районов Калужской области.