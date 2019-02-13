Москва, 13 февраля, 2019, 09:22 — ИА Регнум. Стало известно о том, что США и ЕС готовят новый пакет антироссийских санкций из-за «агрессии» России в Азовском море в отношении кораблей ВМФ Украины. 12 февраля рубль отреагировал молниеносным снижением более чем на 1% всего за несколько минут, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик ООО «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Антон Быков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«В новых санкциях, по поступающим сообщениям, речь идет не только о российских гражданах и компаниях, причастных к этому морскому инциденту, но и возможности введения ограничений на «госбанки» и российский государственный долг. Следующая контрольная точка — это 18 февраля, когда главы МИД стран ЕС проведут обсуждение этой темы», — пояснил эксперт.

Особое беспокойство вызывает затянутость этого процесса, окончательное решение может быть принято в течение ближайших 2−3 недель, и все это время возможное введение новых ограничений может неблагоприятно сказываться на курсе российской валюты.

«Хочется, надеяться, что санкционная угроза в итоге обойдет нас стороной, но пока рублю предстоит пережить адаптационной период, в течение которого он может быть особо уязвим. Так что сегодня, 13 февраля, торговые диапазоны для российской валюты не только расширятся, но и могут сместиться в сторону ее ослабления, к доллару США 65,50−66,50 и к евро 74,30−75,30», — считает Быков.

Читайте также: Рост рубля остановили новости о санкциях