Вашингтон, 13 февраля, 2019, 09:17 — ИА Регнум. Западные страны, включая Германию, Францию и Польшу, несут прямую ответственность за то, что в настоящее время происходит на Украине. Такое заявление на заседании Совета Безопасности ООН по Украине сделал постоянный представитель России при Организации Объединённых Наций Василий Небензя.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

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«Запад в целом и три упомянутые мною страны-псевдогаранта несут за всё произошедшее и происходящее прямую ответственность», — приводит пресс-служба дипломатического ведомства слова Небензи.

Постпред отметил, что страны Запада сначала срежессировали на Украине переворот, а теперь поощряют и покрывают любые провокации Киева, включая последнюю в Черном море, объясняя их ответной реакцией на «российскую агрессию».

«США — настоящие «кукловоды» всего этого майданного театра, которые […] поставляют оружие на Украину, подталкивая её на безрассудные действия», — добавил дипломат.

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При этом сама Украина, «её судьба и благополучие её граждан», как отмечает Небензя, Запад «абсолютно не интересует».

"Эта страна им интересна исключительно в качестве пешки в геополитическом противостоянии с Россией», — уверен постпред РФ при ООН.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко заявил, что Запад обманул Украину, и теперь страна осталась одна со своими проблемами. По его словам, Украину не пускают ни в ЕС, ни в НАТО, а то, что страна уже скоро там будет, — «это всё болтовня». Экс-глава ведомства уверен, что западные страны будут использовать Украину в качестве «раздражителя для Востока».