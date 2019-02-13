Вашингтон, 13 февраля, 2019, 09:20 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп намерен найти деньги для строительства пограничной стены без сделки с Конгрессом, об этом он заявил 13 февраля на своей странице в твиттере.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Ранее появилась информация, что предложение, которое Конгресс подготовил Трампу, включает 1,375 млрд долларов на пограничные барьеры, что значительно ниже 5,7 миллиарда долларов, которые он требовал у Конгресса.

«Трудолюбивый сенатор Ричард Шелби представил концепцию и параметры Соглашения о безопасности границ. Рассматривая все аспекты, зная, что это будет связано с большим количеством денег из других источников…» — написал Трамп и добавил, что будут получены «почти 23 МИЛЛИАРДА долларов на пограничную безопасность. Независимо от денег на Стену, она строится, как мы и говорили!».

Сообщение Трампа может быть расценено как признак его готовности прекратить затянувшуюся борьбу с Конгрессом и найти способы привлечь деньги для своего проекта.

Ранее Трамп выдвинул идею объявления чрезвычайной ситуации, позволившей бы ему взять под контроль средства и построить часть стены, но еще не остановился на этом варианте. В Конгрессе надеются, что Трамп пойдет на предложенную сделку. Отсутствие договоренности между Трампом и Конгрессом к этому дню может вновь привести к остановке работы правительства.