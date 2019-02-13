Астана, 13 февраля, 2019, 09:09 — ИА Регнум. Ученые центра науки и жизни АОО «Назарбаев университет» запустили первую в Казахстане биоинформатическую вычислительную платформу, сообщили 12 февраля в пресс-службе университета.

PublicDomainPictures Человек. Гены

Вычислительная платформа позволят успешно выполнять анализ больших геномных данных человека и выявлять структурные геномные варианты. Руководитель лаборатории биоинформатики и системной биологии Улыкбек Каиров отметил, что для обработки одной вычислительной задачи ранее требовалось два месяца, а после запуска платформы — семь дней.

Отмечается, что данные могут быть использованы в медицине для уточнения диагноза, ассоциированного с генетикой человека, а также для выявления генетических предрасположенностей.

Отметим, анализ больших геномных данных также используется в изучении истории заселения человеком планеты. В 2016 году в журнале Nature были опубликованы результаты анализа таких данных. Исследование позволило уточнить и дополнить представления об истории заселения Евразии и Австралии.

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