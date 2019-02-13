Петропавловск-Камчатский, 13 февраля, 2019, 08:46 — ИА Регнум. В Камчатском крае из-за приближающегося к берегам полуострова циклона объявлено штормовое предупреждение. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального МЧС, сегодня, 14 февраля, под влияние атмосферного вихря попадут три района.

Иван Айвазовский. Среди волн

Читайте также: У берегов Камчатки объявлено штормовое предупреждение

По данным Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Петропавловск-Камчатском округе ожидается небольшой снег, ветер усилится до 14−17 метров в секунду, порывами — до 20 метров в секунду. В Усть-Камчатском и Алеутском муниципальных районах прогнозируют сильные осадки и ветер 20−25 метров в секунду. Порывами он может там достигать 32−34 метров в секунду.

В первой половине ночи 14 февраля у юго-восточного побережья Камчатки и на акватории Тихого океана и Берингова моря ожидается опасное волнение, волны высотой 8−10 м. Уже днём это явление распространится на акваторию у северо-восточного побережья Камчатки и западную часть Берингова моря, высота волн будет достигать 10−12 метров. Такой прогноз сохранится и до конца суток 15 февраля.

Ранее по теме: На Сахалине приостановили работу паромной переправы из-за циклона

«Всем судам, находящимся в районах, где ожидается шторм, рекомендовано укрыться от непогоды в безопасных местах. Населенным пунктам на побережье ветровое волнение моря опасности не несёт», — подчеркнул врио начальника ЦУКС ГУ МЧС России по Камчатскому краю Сергей Федоров.

15 февраля циклон сместится в Олюторский и Пенжинский муниципальные районы. Там прогнозируют временами небольшой снег, усиление ветра до 22−25 метров в секунду.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года по причине циклона на Охотском побережье приостанавливала свою работу паромная переправа Ванино — Холмск.