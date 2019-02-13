Астана, 13 февраля, 2019, 08:48 — ИА Регнум. В Астане создана единая аварийно-диспетчерская служба для реагирования на жалобы о неудовлетворительном состоянии лифтов, сообщает 13 февраля издание «Елорда Инфо».

Tama66 Старый лифт

В 2018 году для предотвращения поломки лифтов было установлено 780 медиа-комплексов. За счет работы системы к административной ответственности привлечены пять человек.

Глава управления контроля и качества городской среды Толеген Кулушев отметил, что за год был проведен капитальный ремонт 87 лифтов.

Напомним, 24 января 2019 года в здании Казахского национального университета (КазНУ) с высоты четвертого этажа упал лифт. В результате аварии пострадал один человек.

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