В Швеции не боятся вторжения РФ, в ЕС опасаются распада: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 13 февраля, 2019, 11:00 — ИА Регнум.
- Распадётся ли ЕС, как и СССР;
- Войну на Украине в ООН назвали «конфликтом в самом сердце Европы»;
- Стокгольм не ждёт вторжений со стороны России;
- Госдолг США превысил отметку $22 трлн;
- Нефть может оставаться в узком коридоре до конца февраля.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 14:00 мск.
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