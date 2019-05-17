Москва, 23 июля, 2012, 17:52 — ИА Регнум. Джамиль Аметов - единственный оставшийся в живых родственник семьи, ставшей жертвами нападения в станице Кущевская Краснодарского края, - подал в суд иск на 1 млрд рублей. Об этом сообщили в управлении Генпрокуратуры РФ в ЮФО.

По данным следствия, в ноябре 2010 г. члены банды Цапка убили в доме Аметова 12 человек. По этому делу уже осуждены к 20 годам двое членов банды - Андрей Быков и Вячеслав Рябцев . Оба, признав вину, заключили досудебное соглашение со следствием, в связи с чем их дела были выделены в отдельные производства.

Расследование резонансного убийства закончено - все 377 томов дела направлены в суд. Обвиняемыми по делу проходят 6 членов банды "цапков", среди них - лидер группировки Сергей Цапок , которому придется ответить за 18 убийств.

Расследуя убийство 12 человек в ноябре 2010., следователи обнаружили, что банда причастна и к другим преступлениям: в итоге перед судом они будут отвечать за 18 убийств, за разбойные нападения, незаконное хранение оружия, повреждение чужого имущества, изнасилования и участие в банде, сообщили в Следственном комитете (СК) РФ.