Оренбург, 13 февраля, 2019, 08:38 — ИА Регнум. В Оренбургской области отмечено ухудшение эпидобстановки в связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Роспотребнадзора по региону, с 4 по 10 февраля зарегистрировано 16,4 тыс. случаев заболеваний, что на 39,9% больше показателя предшествующей недели. Недельные эпидемические пороги превышены как по совокупному населению (на 66,7%), так и во всех возрастных группах, максимально — среди населения 15 лет и старше (на 40,8%).

(сс) marker_photography Чай с лимоном

В ведомстве обратили особое внимание на то, что в области нарастает доля вирусов гриппа типа А, среди которых превалирует А (H1N1)09, более известный как свиной грипп.

С целью предупреждения распространения ОРВИ полностью приостановлен образовательный процесс в 81 школе. Закрыты все школы Орска — 42, Гайского городского округа — 16, Бузулука — 13 школ и Кувандыка — 6, а также семь детских садов. Кроме того, в 10 школах региона закрыто 20 классов, в шести детских садах — семь групп. Всего на карантине находятся 42,9 тыс. детей.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации Оренбурга, на 12 февраля в областном центре закрыто четыре класса в двух школах. Ещё в трёх школах с 12 февраля дети четырёх классов приступили к аудиторным занятиям после карантина. По состоянию на 11 февраля в общеобразовательных учреждениях муниципалитета от общего количества школьников было зарегистрировано 7% детей, которые заболели ОРВИ.