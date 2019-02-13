Курган, 13 февраля, 2019, 08:26 — ИА Регнум. Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков предложил президенту России Владимиру Путину сократить до месяца сроки согласования новых региональных схем территориального планирования, генеральных планов, а также их корректировки. Высказанные предложения были одобрены главой государства на расширенном заседании президиума Госсовета по вопросам улучшения жилищных условий населения и формирования благоприятной городской среды, который проходил 12 февраля 2019 года в Татарии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора Зауралья.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Строители

Владимир Путин на Госсовете отметил, что тема улучшения жилищных условий волнует каждого жителя страны. Одной из задач является реформирование строительной отрасли.

Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков внёс свои предложения в реформу по снижению административной нагрузки на застройщиков, совершенствованию нормативно-правовой базы и порядка регулирования деятельности в сфере строительства.

Он считает трёхмесячные сроки согласования новых региональных схем территориального планирования, генеральных планов, а также их корректировки необоснованно длинными.

«Учитывая, что согласование документов территориального планирования должно осуществляться через информационные системы, он может быть сокращен как минимум на месяц», — доложил Вадим Шумков.

Кроме того, глава Зауралья предложил сократить продолжительность проведения публичных слушаний или общественных обсуждений по подготовке проекта правил землепользования и застройки с двух до одного месяца. Оказывать услуги, связанные с техническим присоединением объектов к сетям по принципу «одного окна» и перевести в электронный вид выдачу разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию.

«Решение данных вопросов не только снизит административную нагрузку на застройщиков, но и позволит стимулировать рост жилищного строительства в регионах», — считает Вадим Шумков.