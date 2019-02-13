Вашингтон, 13 февраля, 2019, 08:24 — ИА Регнум. Министерство энергетики Соединенных Штатов увеличило прогноз добычи нефти в стране на следующие два года. Об этом говорится в отчете Управления по энергетической информации Минэнерго США (EIA).

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Так, прогноз добычи нефти в 2019 году был увеличен с 12,1 млн баррелей в сутки до 12,4 млн, в 2020 году — с 12,9 млн до 13,2 млн баррелей в сутки. Такой рост произойдет в основном за счет тех проектов, которые сосредоточены в центре сланцевой добычи США — месторождении Permian.

Как сообщало ИА REGNUM, мировые цены на нефть падают на фоне отчетов о росте добычи в США. Падение нефтяных цен сдерживает сокращение добычи стран ОПЕК+ и кризис в Венесуэле. В то же время, согласно отчетам Baker Hughes, в США продолжается увеличение количества нефтяных вышек — а значит, и растет добыча.

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