Красноярск, 13 февраля, 2019, 08:23 — ИА Регнум. Красноярск продолжает усиленно готовиться к Универсиаде, до которой остаются буквально считаные дни. Как сообщили ИА REGNUM в исполнительной дирекции Студенческих игр, на Универсиаде установлен рекорд по количеству стран-участниц.

Исполнительная дирекция XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019 года в Красноярске Медаль Универсиады-2019

По словам вице-премьера РФ Ольги Голодец, на данный момент о своём участии в зимней Универсиаде — 2019 заявили 58 стран:

«Также рассматривается вопрос участия делегаций из Афганистана и Хорватии».

Президент FISU Олег Матыцин подчеркнул, что уже сейчас установлен рекорд по количеству стран, представители которых приедут на Универсиаду. Своих атлетов впервые заявят Непал, Филиппины и ОАЭ.

В сборную России для участия в Универсиаде вошли 296 спортсменов. А сборная Украины отказалась от участия в Студенческих играх.

Первых участников соревнований Деревня Универсиады примет 23 февраля. Телевизионные трансляции соревнований увидят жители более 120 стран.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, XXIX Всемирная зимняя Универсиада пройдёт в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года. Спортсмены разыграют 76 комплектов наград в 11 видах спорта. На подготовку и проведение Универсиады ушло более 80 млрд рублей.

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