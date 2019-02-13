Санрайз, США, 13 февраля, 2019, 08:23 — ИА Регнум. «Даллас Старз» одержал победу над «Флоридой Пантерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 3:0.

Николай Когоут. Хоккей. 1950-е

В составе «Далласа» дубль оформил форвард Тайлер Сегин, ещё один точный бросок на счету Эса Линделля. Российский нападающий Александр Радулов отметился двумя результативными передачами.

Российский вратарь «Далласа» Антон Худобин сыграл на ноль, отразив все 30 бросков по своим воротам.

На сегодняшний день «Даллас» занимает 15-е место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 63 очка в 56 матчах. «Флорида» идёт на 24-м месте, в активе команды 54 очка в 55 играх.

«Флорида Пантерз» (Санрайз) — «Даллас Старз» (Даллас) — 0:3 (0:1, 0:1, 0:1).

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