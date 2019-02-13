Москва, 13 февраля, 2019, 08:20 — ИА Регнум. Введение против России новых санкций лишь обострит кризис в отношениях Москвы и Вашингтона и негативно скажется на атмосфере международных отношений. Об этом предупредил министр иностранных дел России Сергей Лавров госсекретаря США Майка Помпео, сообщает пресс-центр МИД РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

Телефонный разговор между главами дипломатий состоялся 12 февраля по инициативе США. Лавров назвал ничем не оправданным намерение американской стороны наложить на Россию новые ограничения в связи с «прошлогодней мутной историей», когда в британском Солсбери были якобы отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Такой шаг Вашингтона только усугубит ситуацию в двусторонних отношениях и атмосферу на мировой арене, отметил Лавров и напомнил, что Скрипалей после инцидента «никто не видел».

Кроме того, глава российского МИД предостерег американского коллегу от любого, включая силовое, вмешательства в дела Венесуэлы. Он напомнил, что подобные действия станут нарушением мирового права, и выразил готовность к консультациям по венесуэльскому кризису.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о возможном введении новых ограничительных мер в отношении России со стороны Евросоюза и США.

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