Южно-Сахалинск, 13 февраля, 2019, 07:49 — ИА Регнум. У юных спортсменов всегда отменный аппетит. Особенно если это зима и Сахалин. 3 тысячи участников I Международных детских игр «Дети Азии», которые проходят в единственном островном регионе России, в день съедают 11 тонн продуктов, для них организованы 25 специализированных объектов питания, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Орг-комитет «Детей Азии» 300 тысячи спортсменов ежедневно съедают 11 тонн продуктов.

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Вместе со спортсменами питаются волонтеры, организаторы, тренеры и журналисты.

Для участников игр «Дети Азии» разработано специальное меню на каждый день. Блюда разнообразные и вкусные. Учли и пожелания некоторых национальных команд. Например, сборная Кувейта высказала отдельные пожелания относительно блюд из мяса птицы — представители команды даже осмотрели сырье, из которого они готовятся.

«Для подростков и взрослых людей норма — 3 100 калорий в сутки. Наше меню рассчитано на почти 5,5 тыс. калорий, учитывая энергозатраты спортсменов и то, что на улице холодно. Все наедаются и все очень довольно, в наших книгах отзывов множество положительных отзывов», — рассказала министр торговли и продовольствия Сахалина Инна Павленко.

Ежедневно юные спортсмены съедают около 2 тонн хлеба, столько же фруктов, 800 литров супа. Но повара отмечают, что участники больше всего любят свежую выпечку и макаронные изделия.

«Я стараюсь ограничивать себя в еде, потому что мне нужно держать себя в форме. Не ем вредную пищу — чипсы всякие. Важно не быть тяжелее 60 килограммов, поэтому ем не так много. Но еда здесь очень вкусная», — рассказал победитель сегодняшних соревнований по шорт-треку Насен Айбек.

«Вообще, жители других стран едят не так, как мы. Они берут большую тарелку и накладывают всего понемногу. А ещё на завтраки они едят супы. Поэтому мы готовим на утро бульоны на говядине или курице. Завтра, например, для вьетнамцев планируем сделать традиционный суп, где бульон отдельно, а мелкая нарезка овощей и мяса отдельно. Они сами компонуют блюдо», — поделился шеф-повар игр Егор Маринич.

Повара планируют также поощрять победителей соревнований и уже думают над форматом такого поздравления. Часть продуктов, которые поступают на кухню «Детей Азии» произведена сахалинскими аграриями. На столах спортсменов — островные мясо, овощи, яйца и молочные продукты.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине проходят I Международные игры «Дети Азии». Врио главы региона Валерий Лимаренко выступил с инициативой задействовать созданную инфраструктуру для создания Всероссийского спортивного детского лагеря. Идею поддержала вице-премьер Ольга Голодец.