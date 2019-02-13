Москва, 13 февраля, 2019, 07:07 — ИА Регнум. Вчерашний день, 12 февраля, стал для рубля, можно сказать, днем большого разочарования. С открытия рубль пошел вниз по отношению к доллару, но начал расти к евро. Во второй половине дня ситуация резко изменилась: «россиянин» начал показывать уверенный рост к обеим мировым резервным валютам, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора информационно-аналитического центра Альпари Наталья Мильчакова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

Более того, евро 12 февраля на дневных торгах впервые с октября 2018 г. провалился ниже 74 руб. Но к вечеру этого бурного дня доллар с евро твердо сказали рублю «хватит расти» и вдвоем рванули на «север», причем евро взял очень резкий старт. В результате на закрытии торгов российская нацвалюта подешевела к «американцу» на 0,15%, а к евро — даже на 0,54%.

Ростом в течение дня рубль, прежде всего, был обязан неплохо подорожавшей нефти. Цена на нефть Brent к вечеру 12 февраля выросла на 1,9%, до $62,59 за баррель.

Вечером на ленты информагентств пришла информация о том, что Конгресс США приступает к рассмотрению закона об антироссийских санкциях. Несмотря на то, что вероятность принятия такого закона невысока, рост рубля остановился.

Вероятно, данная новость помешала и росту цен гособлигаций. Индекс российских государственных облигаций RGBI к вечеру вторника упал на 0,12%. Курс евро к доллару 12 февраля вырос на 0,54%, вероятно, на новостях, что Великобритания сможет добиться компромисса с Евросоюзом по деталям Брексита. Исходя из политической неопределенности, прогноз по курсу доллара на сегодня, 13 февраля, немного повышен, до 65−66,30 руб., по курсу евро оставлен неизменным на уровне 74−75 руб.

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