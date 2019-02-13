В Литве рассказали, как шпионить, в Якутии – как зарабатывать: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 13 февраля, 2019, 08:00 — ИА Регнум.
- В Литве заявили, что Россия моделирует вторжение в страну;
- Путин заметил, что Минниханов не слушал его;
- В Госдуме поддержали законопроект о Рунете;
- СП заявила о бессистемности развития Байкальского региона;
- Министр образования Якутии дал совет тем, кому не хватает денег.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 11:00 мск.
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