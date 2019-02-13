Южно-Сахалинск, 13 февраля, 2019, 06:34 — ИА Регнум. Грузопассажирское судно «Игорь Фархутдинов» не смогло доставить груз и пассажиров на курильский остров Шикотан в связи с тяжёлой ледовой обстановкой. Пассажиров доставят на остров авиацией, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба правительства Сахалинской области Теплоход «Игорь Фархутдинов» не смог подойти к Шикотану из-за тяжелых льдов

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Тяжелые льды не пустили «Игоря Фархутдинова» к причалу Шикотана. Судно вернулось в порт Корсаков. На борту 89 пассажиров, 56 из них направлялись на Шикотан. В Корсакове людей встречали организованные региональными властями автобусы и телеоператоры местного телевидения.

По поручению врио губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко проведены оперативные переговоры с руководителями авиакомпаний «Аврора» и «Авиашельф», воздушные суда которых доставят всех пассажиров на Шикотан. Для тех, кому всё-таки придётся задержаться в Корсакове, предусмотрены гостиницы и горячее питание.

Как сообщало ИА REGNUM, тяжелая ледовая обстановка очень часто становится причиной проблем для жителей Курильских островов. В марте 2018 года тяжелые льды оставили без цветов и продуктов жителей Итурупа — флот не смог пробиться к острову. В феврале того же года «Игорь Фархутдинов» со 127 пассажирами на борту застрял у берегов Японии по той же причине — сложная ледовая обстановка. В апреле 2017 года Итуруп оказался в настоящей ледовой блокаде: тяжелые льды не позволили вовремя подвезти на остров продукты питания, медикаменты и топливо.